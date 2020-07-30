Адвокат сказал, когда ожидать приговора Ефремову

Приговор устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову можно ждать уже в августе.

Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны после слушаний в Пресненском суде Москвы 20 июля.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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