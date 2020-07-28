Владельцы кинотеатров пожаловались на недостаток господдержки

Владельцы кинотеатров пожаловались на недостаток государственной поддержки во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина на пресс-конференции, посвященной возобновлению с 1 августа 2020 года работы московских кинотеатров.

Березин подчеркнул, что кинотеатры были включены в список пострадавших отраслей, но фактически индустрии это ничем не помогло, за исключением мер поддержки персонала кинотеатров. «То есть все меры, которые были направлены на поддержку сотрудников, но не на поддержку кинотеатров как отрасли, бизнеса», — сказал он.

Пока владельцам кинотеатров не удалось договориться о субсидиях, а потери индустрии составили порядка 30 млрд руб. С правительством отрасль обсуждает возможность выделения субсидии в 10% от этой суммы.

В качестве мер поддержки представители отрасли предложили Министерству культуры и Фонду кино выкупить у продюсеров несколько фильмов и пустить их в прокат — например, «На острие», «Вратарь галактики», «Пальма» и др.

Кинотеатры были закрыты в конце марта из-за распространения коронавируса. В Москве кинотеатры могут открыться уже 1 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посетителям кино и театров придется носить маски

— Исследование: российские онлайн-кинотеатры выигрывают по цене и качеству

— Сериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире