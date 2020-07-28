Встречающаяся с Авербухом Арзамасова показала дорогое кольцо

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова показала во время эфира в Instagram внушительное дорогое кольцо, сообщает сайт kp.ru.

Кольцо 25-летней актрисе мог подарить ее 46-летний избранник — хореограф Илья Авербух. По мнению экспертов, его цена может превышать 1 млн руб. Отмечается, что влюбленные живут вместе — в ее социальных сетях можно увидеть детали интерьера дома Авербуха.

Елизавета Арзамасова стала популярна благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Ранее в СМИ появлялись публикации о том, что роман звезд мог начаться еще до достижения Арзамасовой совершеннолетия.

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