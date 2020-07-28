Новый фильм Кончаловского вошел в основную программу Венецианского фестиваля

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» с Юлией Высоцкой в главной роли вошел в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление худрука киносмотра Альберто Барбера.

«В этом году снова возвращается Кончаловский», — анонсировал премьеру Барбера.

В основу сюжета нового фильма Андрея Кончаловского легли реальные события, произошедшие в Новочеркасске в 1962 году. Тогда в городе проходила массовая забастовка рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, жестоко подавленная с применением оружия. Во время беспорядков у главной героини — партийной работницы — пропадает дочь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гений Кодзима и Кейт Бланшетт: кто вошел в жюри Венеции-2020

— Венецианский кинофестиваль не уйдет в онлайн из-за коронавируса

— На Венецианском кинофестивале покажут два российских фильма