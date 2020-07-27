Звезда «Игры престолов» впервые стала матерью

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», впервые стала матерью. Она родила девочку от своего супруга солиста групп Jonas Brothers Джо Джонаса, сообщает TMZ.

Актриса родила в среду в больнице в Лос-Анджелесе. В настоящее время пока неизвестно, как пара назвала дочь, однако ожидается, что они раскроют ее имя в ближайшее время.

23-летняя звезда сериала «Игра престолов» в мае 2019 года вышла замуж за 30-летнего участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Супружеская пара долго не признавала того факта, что у них будет ребенок. Тернер впервые публично сообщила, что беременна в мае.

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