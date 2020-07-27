Якубович ответил на вопрос об уходе из «Поля чудес»

Ведущий телепередачи «Поле чудес» Леонид Якубович ответил на вопрос о возможном уходе из проекта из-за съемок в новых телешоу.

По его словам, сейчас идут и съемки «Поля чудес». «Покидать «Поле чудес» не планирую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, решать будет еще и руководство», — сказал он в интервью ТАСС.

Якубович также признал, что его «не очень устраивает», что его ассоциируют с «бесконечным весельчаком» из шоу. «Амплуа — это как бирочка. Если на тебе висит бирка клоуна, например, очень трудно перепрыгивать в какой-то иной образ. О тебе судят по этой бирочке, а не по дарованию», — заключил он.

Леониду Якубовичу 74 года. Телеигру «Поле чудес» он ведет с 1991 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Якубович раскрыл размер своей пенсии

— Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

— «Погиб мой брат»: Якубович скорбит по генеральному продюсеру «Поля чудес»