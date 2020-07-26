Ивлеева раскрыла подробности о заражении коронавирусом

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, как у нее, ее супруга музыканта Элджея и у семьи диагностировали коронавирусную инфекцию.

Свой пост телеведущая начала с того, что развеяла догадки о том, что «это проплаченная акция». По ее словам, сначала вирус в виде недомогания проявился у ее мужа Алексея. Несколько дней он пил противовирусное лекарство, но ему не стало лучше. Через время, на день 4-5, у него была потеря вкуса.

У нее же появился насморк, слабость и часто болела голова. Потом потеря вкуса произошла и у отца Элджея. Тогда семья сдала тест на выявление коронавируса. У половины семьи инфекцию диагностировали и люди изолировались друг от друга.

«Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи!» — подчеркнула Ивлеева.

Блогер призналась, что пока чувствует себя «терпимо» и они круглосуточно находятся под наблюдением медиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом