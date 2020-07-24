Канье Уэст не хочет говорить с Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст избегает общения со своей супругой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на собственный источник, Уэст не отвечает на звонки Кардашьян и дважды отказался увидеться с ней. Друзья семьи утверждают, что Кардашьян пытается поговорить с желающим стать президентом США мужем о его психическом здоровье, но он против.

Ранее Канье Уэст в Twitter публично заподозрил Ким Кардашьян в измене.

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