Заворотнюк даст первое после лечения от рака телеинтервью

Актриса Анастасия Заворотнюк готовится к первому после лечения от онкологического заболевания телеинтервью, сообщает Popcake.

Ожидается, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» расскажет о борьбе с раком, своей жизни и прогнозах врачей.

Ранее Заворотнюк не была готова к публичным выступлениям из-за слабости и критического состояния. Сейчас она чувствует себя лучше и может проводить время с детьми и мужем, а не в больнице.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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