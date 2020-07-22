При пожаре в Нанте сгорела редкая картина

Картина художника Ипполита Фландрена «Святой Клар, исцеляющий слепых» сгорела при пожаре в соборе Cвятых Петра и Павла во французском Нанте, передает France Info.

Редкое полотно размером 300 на 140 сантиметров, написанное в 1836 году, находилось над шкафом с электрооборудованием и сгорело дотла.

Небольшая копия этой картины, созданная братом художника Полем Фландреном, хранится в музее Лувра.

Пожар начался утром 18 июля. Огонь уничтожил большой орган собора.

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