При пожаре в Нанте сгорела редкая картина
Картина художника Ипполита Фландрена «Святой Клар, исцеляющий слепых» сгорела при пожаре в соборе Cвятых Петра и Павла во французском Нанте, передает France Info.
Редкое полотно размером 300 на 140 сантиметров, написанное в 1836 году, находилось над шкафом с электрооборудованием и сгорело дотла.
Небольшая копия этой картины, созданная братом художника Полем Фландреном, хранится в музее Лувра.
Пожар начался утром 18 июля. Огонь уничтожил большой орган собора.
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L'incendie de la cathédrale de #Nantes a détruit notamment ce tableau "Saint Clair guérissant les aveugles" peint à Rome par Hippolyte Flandrin (1809-1864). Il s'agissait d'une œuvre importante du peintre, l'un des meilleurs élèves d'Ingres. pic.twitter.com/mGYdEKpcy3— Eden-Lina (@edenlina57) July 19, 2020