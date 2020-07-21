Боевик «Джон Уик» помог полиции задержать наркоторговца

Боевик «Джон Уик» помог итальянским полицейским задержать наркоторговца. Об этом сообщает TMZ.

Так, сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять состоявшую из 500 муляжей кофейных зерен, наполненных кокаином, партию наркотиков. Как отмечает СМИ, партия наркотиков была привезена из Колумбии.

Полицейский, который являлся поклонником фильмов о Джоне Уике увидел в аэропорту Милана мужчину, который перевозил пакет с кофе с пометкой «Santino D'Antonio». Так звали персонажа, против которого сражался главный герой во второй части серии фильмов.

Посылка направлялась в табачный магазин Флоренции, где и произвели задержание преступника.