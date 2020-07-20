Семья погибшего в ДТП с Ефремовым готовит иски к артисту

Семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова готовит гражданские иски к актеру, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского.

Всего потерпевшими по делу признаны четыре человека: вдова, брат и два сына Захарова. Иски будут представлены в суде позже.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера

— Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова