Киану Ривз стал автором комикса о полубоге Берсеркере
Канадский актер Киану Ривз пишет комикс BRZRKR про бессмертного воина Берсеркера. Об этом сообщает USA Today.
По словам актера, идея о создании персонажа – бессмертного сына бога войны, который живет на Земле 80 лет и прошел все значимые военные конфликты в истории человечества, пришла ему во время встречи с представителями американского издательства комиксов Boom! Studios.
Внешне герой комикса похож на самого Ривза.
Комикс будет сочетать в себе элементы экшена и детектива, с жесткими боевыми сценами.
Первый из 12 выпусков BRZRKR выйдет в начале октября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Киану Ривз, «Симпсоны» и новое шоу Marvel: каким будет Comic-Con 2020
— Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи
— Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы»