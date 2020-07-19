Киану Ривз стал автором комикса о полубоге Берсеркере

Канадский актер Киану Ривз пишет комикс BRZRKR про бессмертного воина Берсеркера. Об этом сообщает USA Today.

По словам актера, идея о создании персонажа – бессмертного сына бога войны, который живет на Земле 80 лет и прошел все значимые военные конфликты в истории человечества, пришла ему во время встречи с представителями американского издательства комиксов Boom! Studios.

Внешне герой комикса похож на самого Ривза.

Комикс будет сочетать в себе элементы экшена и детектива, с жесткими боевыми сценами.

Первый из 12 выпусков BRZRKR выйдет в начале октября.

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