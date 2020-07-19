Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз

Певец Джастин Тимберлейк и его супруга актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз. Об этом сообщает Daily Mail.

О том, что в семья ожидает еще одного ребенка не было известно.

Бил удалось скрыть беременность в том числе из-за пандемии, во время которой пара с 5-летним сыном уехала в дом в штате Монтана. Последний раз супругов фотографировали в марте.

Отмечается, что актриса родила ребенка в 38 лет.

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