Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз
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Певец Джастин Тимберлейк и его супруга актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз. Об этом сообщает Daily Mail.
О том, что в семья ожидает еще одного ребенка не было известно.
Бил удалось скрыть беременность в том числе из-за пандемии, во время которой пара с 5-летним сыном уехала в дом в штате Монтана. Последний раз супругов фотографировали в марте.
Отмечается, что актриса родила ребенка в 38 лет.
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