Вин Дизель может погибнуть в новом «Форсаже»
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Персонаж Вина Дизеля в киносерии «Форсаж» Доминик Торрето может погибнуть в финальном фильме франшизы, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что смерть одного из главных героев поможет развитию серии за счет спин-оффов.
Премьера девятого фильма серии «Форсаж» ранее была перенесена из-за пандемии коронавируса. Она состоится в апреле 2021 года.
Дата премьеры «Форсажа 10» пока неизвестна.
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