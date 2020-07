Вин Дизель может погибнуть в новом «Форсаже»

Персонаж Вина Дизеля в киносерии «Форсаж» Доминик Торрето может погибнуть в финальном фильме франшизы, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что смерть одного из главных героев поможет развитию серии за счет спин-оффов.

Премьера девятого фильма серии «Форсаж» ранее была перенесена из-за пандемии коронавируса. Она состоится в апреле 2021 года.

Дата премьеры «Форсажа 10» пока неизвестна.

