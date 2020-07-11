Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из кинофильмов вселенной Marvel. Возглавил список Эрик Киллмонгер из «Черной пантеры», которого сыграл актер Майкл Б. Джордан.
По мнению автора рейтинга Адама Читвуда, кино-злодей показан настолько подробно и вызывает в зрителях столько сочувствия, что его с трудом можно назвать злодеем.
Вторую позицию в списке занял Локи из фильма «Тор», его исполнил британский актер Том Хиддилстон. На третьем месте оказался Эдриан Тумс из ленты «Человек-паук: Возвращение домой», роль которого досталась Майклу Китону.
В десятку также вошли Танос, Мандарин, Красный Череп, Альтрон и другие. Всего в списке 27 злодеев.
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