Паулина Андреева предстала в образе возлюбленной Виктора Цоя

Актриса Паулина Андреева в Instagram опубликовала кадр со съемочной площадки байопика о рок-музыканте Викторе Цое.

В картине Алексея Учителя «Цой» Андреева сыграла возлюбленную рокера Наталию Разлогову. На фото она позирует в темных очках и черной одежде.

По сюжету новой картины, водителю автобуса, в который врезалась машина Виктора, приходится везти в Ленинград его тело.

Виктор Цой погиб в ДТП в 1990 году. 21 июня 2020 года музыканту могло исполниться 58 лет.

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