Паулина Андреева предстала в образе возлюбленной Виктора Цоя
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актриса Паулина Андреева в Instagram опубликовала кадр со съемочной площадки байопика о рок-музыканте Викторе Цое.
В картине Алексея Учителя «Цой» Андреева сыграла возлюбленную рокера Наталию Разлогову. На фото она позирует в темных очках и черной одежде.
По сюжету новой картины, водителю автобуса, в который врезалась машина Виктора, приходится везти в Ленинград его тело.
Виктор Цой погиб в ДТП в 1990 году. 21 июня 2020 года музыканту могло исполниться 58 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала
— Бондарчук начал съемки сериала по сценарию Андреевой
— Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком