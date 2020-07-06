Расследование дела Ефремова завершено

Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления МВД России по Москве Владимира Васенина.

Следователи завершили предварительное расследование дела об аварии со смертельным исходом, заявил Васенин.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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