Названы самые популярные фильмы 1990-х годов
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Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках. О результатах исследования рассказала газета «Коммерсантъ».
По данным издания, самым популярным фильмом оказался «Форрест Гамп».
На втором месте — «Один дома», на третьем — «Привидение» на четвертом — «Титаник», на пятом — «Люди в черном».
За ними по очереди следуют «Король Лев», «Аладдин», «Терминатор 2: Судный день» и «Армагеддон».
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