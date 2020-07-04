Названы самые популярные фильмы 1990-х годов

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках. О результатах исследования рассказала газета «Коммерсантъ».

По данным издания, самым популярным фильмом оказался «Форрест Гамп».

На втором месте — «Один дома», на третьем — «Привидение» на четвертом — «Титаник», на пятом — «Люди в черном».

За ними по очереди следуют «Король Лев», «Аладдин», «Терминатор 2: Судный день» и «Армагеддон».

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