Адвокат Ефремова прокомментировал версию об эпилепсии у актера
Адвокат участвовавшего в смертельном ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг появившуюся информацию, что защита артиста будет использовать версию об эпилепсии.
По его словам, такие данные являются глупостью и бредом.
«Это глупость, полнейший бред», — заявил Пашаев принадлежащему Григорию Березкину РБК.
О том, что адвокаты Ефремова будут выстраивать линию защиты вокруг неврологического заболевания написали «Известия» со ссылкой на источник 4 июля.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек — курьер Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Источник: защита Ефремова будет построена вокруг версии об эпилепсии
— Адвокат объяснил, как можно доказать невиновность Ефремова
— Адвокат Ефремова объяснил его отказ признавать вину в смертельном ДТП