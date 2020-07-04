Адвокат Ефремова прокомментировал версию об эпилепсии у актера

Адвокат участвовавшего в смертельном ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг появившуюся информацию, что защита артиста будет использовать версию об эпилепсии.

По его словам, такие данные являются глупостью и бредом.

«Это глупость, полнейший бред», — заявил Пашаев принадлежащему Григорию Березкину РБК.

О том, что адвокаты Ефремова будут выстраивать линию защиты вокруг неврологического заболевания написали «Известия» со ссылкой на источник 4 июля.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек — курьер Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник: защита Ефремова будет построена вокруг версии об эпилепсии

— Адвокат объяснил, как можно доказать невиновность Ефремова

— Адвокат Ефремова объяснил его отказ признавать вину в смертельном ДТП