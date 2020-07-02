Netflix показал трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

Новый трейлер боевика «Бессмертная гвардия» был опубликован стриминговой платформой Netflix. Видео было размещено на YouTube.

В главной роли фильма выступила южноафриканская актриса Шарлиз Терон.

Премьера кинокартины назначена на 10 июля. Режиссером «Бессмертной гвардии» стала Джина Принс-Байтвуд. Фильм повествует историю защищающих человечество бессмертных наемников.

Основой для сюжета картины стал комикс Грега Руцки, который также выступил в роли сценариста.

Кроме того, в «Бессмертной гвардии» снялись Гарри Меллинг, Чиветель Эджиофор, Маттиас Шонартс и другие.

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