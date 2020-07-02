Netflix показал трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
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Новый трейлер боевика «Бессмертная гвардия» был опубликован стриминговой платформой Netflix. Видео было размещено на YouTube.
В главной роли фильма выступила южноафриканская актриса Шарлиз Терон.
Премьера кинокартины назначена на 10 июля. Режиссером «Бессмертной гвардии» стала Джина Принс-Байтвуд. Фильм повествует историю защищающих человечество бессмертных наемников.
Основой для сюжета картины стал комикс Грега Руцки, который также выступил в роли сценариста.
Кроме того, в «Бессмертной гвардии» снялись Гарри Меллинг, Чиветель Эджиофор, Маттиас Шонартс и другие.
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