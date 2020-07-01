Дана Борисова пожаловалась Милонову на Элджея

Телеведущая Дана Борисова стала гостьей YouTube-шоу депутата Виталия Милонова и пожаловалась ему на знаменитостей, которые якобы страдают от алкогольной и наркотической зависимостей.

Она назвала себя экспертом «в плане алкоголя и наркотиков. «У нас сейчас на телевидении всех проверяют на коронавирус, но я бы с удовольствием заставляла звезд перед каждой съемкой сдавать анализ мочи, думаю мы бы узнали много интересного», — уверена Дана.

Дана Борисова считает, что положительный тест на наркотики якобы могли бы сдать певец Элджей и его супруга, блогер Настя Ивлеева, а также ведущий Юрий Дудь. Пока они не прокомментировали обвинения Борисовой.

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