Ганчев ответил, обсуждался ли статус Харьковской области на переговорах по Украине

Ганчев: Харьковской ВГА неизвестно обсуждают ли статус региона на переговорах
Владимир Трефилов/РИА Новости

Российским властям Харьковской области неизвестно, является ли статус региона предметом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Если совсем быть честным, конечно, нам это неизвестно. Переговоры проводятся без нашего участия, и нас никто об этом не информирует. Всем понятно, почему. На сегодняшний день статус Харьковской области пока не определен», — сказал глава ВГА.

Ганчев добавил, что жителей подконтрольной России части Харьковской области интересует, будет ли проводиться референдум о вхождении региона в состав РФ. По его словам, организация голосования зависит от граждан и политической воли.

В декабре прошлого года глава ВГА Купянского района Александр Капленко сообщил, что свыше 80% жителей подконтрольной Вооруженным силам России территории Харьковской области получили гражданство РФ. В 2025 году более 700 жителей района подали документы на вступление в российское гражданство. Свыше 600 из них уже получили паспорта России.

Ранее бывший депутат Рады рассказал о будущем Одессы.
 
