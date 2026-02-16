Ганчев ответил, обсуждался ли статус Харьковской области на переговорах по Украине

Российским властям Харьковской области неизвестно, является ли статус региона предметом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Если совсем быть честным, конечно, нам это неизвестно. Переговоры проводятся без нашего участия, и нас никто об этом не информирует. Всем понятно, почему. На сегодняшний день статус Харьковской области пока не определен», — сказал глава ВГА.

Ганчев добавил, что жителей подконтрольной России части Харьковской области интересует, будет ли проводиться референдум о вхождении региона в состав РФ. По его словам, организация голосования зависит от граждан и политической воли.

В декабре прошлого года глава ВГА Купянского района Александр Капленко сообщил, что свыше 80% жителей подконтрольной Вооруженным силам России территории Харьковской области получили гражданство РФ. В 2025 году более 700 жителей района подали документы на вступление в российское гражданство. Свыше 600 из них уже получили паспорта России.

