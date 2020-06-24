Более 300 темнокожих деятелей кино требуют от Голливуда покончить с расизмом

Более 300 темнокожих актеров и продюсеров в Соединенных Штатах призвали ведущих представителей Голливуда покончить с системным расизмом. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном в журнале «Variety».

Авторы письма возложили на американскую киноиндустрию часть ответственности за «поощрение культа превосходства белых», а также за раскручивание «мифов об ограниченной продаже в мире» продукции темнокожих кинематографистов.

Они также заявили, что, учитывая большое влияние Голливуда на политику и культуру, «расизм, дискриминация и помехи карьерному росту, с которыми темнокожие постоянно сталкиваются там, имеют прямые последствия для всех остальных сфер их жизни».

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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