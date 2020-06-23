Ефремова лишат водительских прав не навсегда

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Ставший виновником смертельного ДТП актер Михаил Ефремов будет лишен водительских прав, передает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Пашаев также опроверг сообщения о диагностированном у Ефремова хроническом алкоголизме, в связи с которым его могут лишить водительских прав пожизненно. По словам Пашаева, Ефремова лишат прав не навсегда, а на некоторое время. «Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает», — пояснил юрист. «Что касается хронического алкоголизма Ефремова, то не знаю, кто и зачем распространяет такие сведения. Видимо, это связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела», — сказал он.

Вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. В настоящее время артист находится под домашним арестом.

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