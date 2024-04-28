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Власти пообещали найти деньги на помощь пострадавшим после паводка

Минфин: средства пострадавшим после паводка обязательно будут найдены

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти обязательно найдут средства на помощь пострадавшим после паводка. Фрагмент интервью с ним приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Деньги будут названы в безусловном порядке. Посмотрим стоимость метра квадратного, стоимость капитального ремонта и направим предложения правительству», — заявил чиновник.

До этого президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников за низкий процент выплат пострадавшим от паводка.

27 апреля правительство Оренбургской области сообщило о планах снести 1,7 тыс. домов после паводка из-за невозможности восстановления. Еще 3201 дом подлежит капитальному ремонту после паводка.

Перед этим сообщалось, что в Оренбургской области компенсация на ремонт поврежденных помещений составит ₽7 тыс. за кв. м.

Ранее Путин потребовал постоянно докладывать ему о восстановлении домов в зоне паводка.

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