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Илон Маск прилетел в Китай

Илон Маск прибыл в Пекин

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский бизнесмен, генеральный директор автокомпании Tesla Илон Маск прибыл в Пекин с необъявленным визитом. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, повестка визита и маршрут предпринимателя пока неизвестны. Общедоступные авиационные данные свидетельствуют, что его частный самолет направился в КНР вчера вечером.

В статье отмечается, что визит Маска в Китай также совпадает с крупным Пекинским автосалоном 2024 года, который продлится до 4 мая. Поездка миллиардера проходит на фоне проходящего в китайской столице 18-го международного автосалона Auto China 2024.

О том, что Илон Маск внезапно улетел в Китай, стало известно 28 апреля. Согласно данным источников, миллиардер отправился в эту страну, чтобы обсудить вопросы, связанные с беспилотными автомобилями.

Ранее Маск раскрыл дату релиза человекоподобных роботов Tesla.

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