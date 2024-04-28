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Синоптик сообщил о «дождливом максимуме» в Москве 27 апреля

Синоптик Тишковец назвал редкостью для Москвы прошедший накануне сильный ливень

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Павел Бедняков/РИА Новости

Дожди такой «летней интенсивности», как прошли в субботу, 27 апреля, случаются в Москве довольно редко в данное время года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«27 апреля в Москве выпало рекордное количество осадков», — написал он.

Согласно информации синоптика, в столице выпало 13 мм, что составляет 35% от среднемесячной нормы осадков. Это стало суточным рекордом по количеству осадков для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий дождливый максимум был зафиксирован в 2013 году, тогда выпало 12,5 мм осадков.

«В конце апреля дожди такой «летней интенсивности» — довольно редкое явление», — подчеркнул Тишковец.

По словам специалиста, за минувшие годы, сопоставимые по мощности дожди проливались лишь пять раз.

Накануне синоптики предупредили москвичей о ливне с грозой 27 апреля. Позднее в Москве затопило автомобильные дороги после сильного ливня.

Ранее синоптик рассказал об ухудшении погоды в Москве с 25 апреля.

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