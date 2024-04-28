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В Казахстане опровергли информацию о продаже военных самолетов Украине

Казахстанское предприятие опровергло продажу списанных военных самолетов Украине

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РИА «Новости»

Казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло информацию о продаже Украине военных самолетов. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Предприятие прокомментировало информацию о покупке частным лицом в Казахстане 117 списанных советских истребителей с целью передать их Украине. Эту информацию назвали несоответствующей действительности.

«Все самолеты будут утилизированы методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться только в виде лома цветных металлов», — рассказали в пресс-службе.

До этого появилась информация, что Украина ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции. Речь якобы идет о комплектующих для военных самолетов Су-24 и МиГ-29, сообщило РИА Новости.

Минобороны Казахстана обвинило распространителей этой информации в попытках дискредитировать республику и заявило, что она не соответствует действительности.

Ранее в Алма-Ате нашли листовки с призывами к россиянам воевать за Украину.

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