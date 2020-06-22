Тайка Вайтити назвал Йоду своим ребенком

Режиссер Тайка Вайтити поздравил поклонников с Днем отца в Instagram.

Он в шутку опубликовал фото с малышом Йодой — героем сериала «Мандалорец», — которого держит на руках. «Люблю моих детей», — написал он, тем самым назвав персонажа вселенной «Звездных войн» своим ребенком.

Тайка Вайтити женат на продюсере Челси Уинстэнли. В мае 2012 года супруги стали родителями дочери Те.

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