Гитару Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн на аукционе

На американском аукционе была продана гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна. Об этом сообщается в Twitter аукционного дома Julien's Auctions.

Итоговая стоимость лота составила $6 010 000. Эта сумма является рекордной для выставленной на продажу гитары.

Первоначальная стоимость лота составляла около $1 — $2 млн.

В 1993 году Кобейн исполнял песни группы на этой гитаре во время одного из самых известных концертов MTV Unplugged In New York.

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