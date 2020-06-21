Гитару Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн на аукционе
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На американском аукционе была продана гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна. Об этом сообщается в Twitter аукционного дома Julien's Auctions.
Итоговая стоимость лота составила $6 010 000. Эта сумма является рекордной для выставленной на продажу гитары.
Первоначальная стоимость лота составляла около $1 — $2 млн.
В 1993 году Кобейн исполнял песни группы на этой гитаре во время одного из самых известных концертов MTV Unplugged In New York.
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