Министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав

Глава Пентагона Хегсет: мир находится в новой эпохе противостояния сверхдержав
В настоящее время мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время выступления перед кораблестроителями на верфи в Вирджинии, пишут «Известия».

«Мы в новой эпохе противостояния сверхдержав», — сказал он.

Глава Пентагона также высказался о переименовании минобороны США в министерство войны. Хегсет подчеркнул, что это не связано с желанием Соединенных Штатов участвовать в конфликтах. По словам министра, США не ищут войны, однако для того, чтобы обеспечить мир, необходимо быть готовым сдержать войну и, если нужно, выиграть ее, считает Хегсет.

Кроме того, он сообщил о планах США взять под контроль все ключевые водные пути мира, чтобы обеспечить свободный проход своему военно-морскому флоту. По словам Хегсета, первоочередной задачей Пентагона является создание вооруженных сил, способных не только реагировать на существующие угрозы, но и обеспечивать глобальное доминирование.

До этого стало известно, что Трамп хочет вернуть США былую гегемонию, утраченную его предшественниками Джо Байденом и Бараком Обамой.

Ранее Трамп заявил, что США стали самой богатой страной из-за его политики.

