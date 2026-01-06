Стало известно о повреждении энергообъекта в Харькове после взрыва

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе поврежден энергетический объект в результате взрыва.

«В городе ... поврежден энергетический объект», — поделился Синегубов.

6 января РИА Новости сообщали, что один из батальонов иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) был расформирован в Харьковской области.

Подразделение действовало в районе поселка Великий Бурлук. После расформирования личный состав батальона был распределен между штурмовыми подразделениями 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

4 января взрыв произошел на территории промышленной зоны в Харькове на востоке Украины.

Уточняется, что до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Утром 30 декабря 2025 года украинские паблики сообщали, что в Одессе и Харькове также произошли несколько взрывов.

Ранее на Западе назвали атаки РФ по Одессе «ответом» на обстрелы гражданских судов.