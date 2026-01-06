Стало известно состояние пострадавших от белого медведя в Красноярском крае

Трое человек получили травмы при нападении белого медведя в Красноярском крае

У пострадавших при нападении белого медведя в Красноярском крае травмы разной степени тяжести. Об этом стало известно NGS24.RU.

По данным источника, самую серьезную травму — травму волосистой части головы — получил 20-летний юноша. Он был доставлен в больницу Дудинки.

Его 42-летний отец был ранен в плечо. 36-летняя супруга мужчины не пострадала, а их 10-летний сын отделался разодранной губой.

Инцидент произошел в 40 км от поселка Носок. На место выехал участковый, к нему присоединились местные жители, они вывезли семью в ближайший населенный пункт.

Услышав звуки техники, животное скрылось. О том, что по округе бродит медведь, оповестили рыболовецкие точки и транспортные средства.

Ранее медведь ворвался в школу во время уроков, выбил дверь в кабинет и утащил ребенка.