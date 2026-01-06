Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Стало известно состояние пострадавших от белого медведя в Красноярском крае

Трое человек получили травмы при нападении белого медведя в Красноярском крае
Вера Костамо/РИА «Новости»

У пострадавших при нападении белого медведя в Красноярском крае травмы разной степени тяжести. Об этом стало известно NGS24.RU.

По данным источника, самую серьезную травму — травму волосистой части головы — получил 20-летний юноша. Он был доставлен в больницу Дудинки.

Его 42-летний отец был ранен в плечо. 36-летняя супруга мужчины не пострадала, а их 10-летний сын отделался разодранной губой.

Инцидент произошел в 40 км от поселка Носок. На место выехал участковый, к нему присоединились местные жители, они вывезли семью в ближайший населенный пункт.

Услышав звуки техники, животное скрылось. О том, что по округе бродит медведь, оповестили рыболовецкие точки и транспортные средства.

Ранее медведь ворвался в школу во время уроков, выбил дверь в кабинет и утащил ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567217_rnd_1",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Банки блокируют перевод: почему так происходит и как этого избежать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+