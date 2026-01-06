Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

На Западе назвали лучший вариант решения конфликта для Украины

RS: принятие условий России станет лучшим решением для США и Украины
Александр Кряжев/РИА Новости

Наилучшими условиями прекращения конфликта для Украины и США станет принятие российских условий. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

По мнению авторов публикации, такое решение не станет ни в коем случае «наградой» за действия России.

«Это ... не «награда» за действия России, а просто цена за прекращение войны на наилучших условиях для Киева и Запада», — говорится в материале.

6 января бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт перерос «в войну за существование России и ее народа».

По его словам, Украина в этом конфликте выполняет роль марионетки, которой управляют власти Европы и США, «стремящиеся уничтожить Россию».

До этого авторы британского таблоида Daily Star предрекли, что обстановка в Европе может резко ухудшиться в 2026 году. По мнению журналистов, существуют пять территорий, где локальные столкновения якобы могут перерасти в полномасштабную третью мировую войну. В публикации говорится, что основной очаг напряжения расположен в районе Финского залива и на прилегающих территориях. Бывший офицер британской военной разведки Филип Ингрэм предположил, что конфликт Европы с Россией приведет к диверсионным актам на континенте.

Ранее в Совфеде заявили, что далеко не вся Европа хочет войны с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567355_rnd_3",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Банки блокируют перевод: почему так происходит и как этого избежать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+