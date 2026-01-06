Наилучшими условиями прекращения конфликта для Украины и США станет принятие российских условий. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

По мнению авторов публикации, такое решение не станет ни в коем случае «наградой» за действия России.

«Это ... не «награда» за действия России, а просто цена за прекращение войны на наилучших условиях для Киева и Запада», — говорится в материале.

6 января бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт перерос «в войну за существование России и ее народа».

По его словам, Украина в этом конфликте выполняет роль марионетки, которой управляют власти Европы и США, «стремящиеся уничтожить Россию».

До этого авторы британского таблоида Daily Star предрекли, что обстановка в Европе может резко ухудшиться в 2026 году. По мнению журналистов, существуют пять территорий, где локальные столкновения якобы могут перерасти в полномасштабную третью мировую войну. В публикации говорится, что основной очаг напряжения расположен в районе Финского залива и на прилегающих территориях. Бывший офицер британской военной разведки Филип Ингрэм предположил, что конфликт Европы с Россией приведет к диверсионным актам на континенте.

Ранее в Совфеде заявили, что далеко не вся Европа хочет войны с Россией.