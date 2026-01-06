Размер шрифта
В Воронежской области сбитый БПЛА рухнул на железнодорожные пути

Губернатор Гусев: сбитый БПЛА упал на ж/д пути в Воронежской области
Inna Varenytsia/Reuters

В Воронежской области сбитый дрон Вооруженных сил Украины рухнул на железнодорожные пути. В результате инцидента никто не пострадал, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается», — написал он.

В том же районе незначительно поврежден инфраструктурный объект, добавил губернатор.

По словам Гусева, прошедшей ночью в двух районах региона было обнаружено, уничтожено и подавлено несколько беспилотников украинской армии.

Утром 4 января Россошанском районе Воронежской области вновь была объявлена угроза непосредственного удара БПЛА.

До этого Гусев сообщил об отмене угрозы удара БПЛА на территории Россошанского и Острогожского районов. Всего режим опасности атаки беспилотников был введен на территории Борисоглебска, Бутурлиновского, Лискинского и Острогожского районов Воронежской области.

Ранее у границ Мордовии заметили БПЛА.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567313_rnd_1",
    "video_id": "record::fed69a72-c153-4cc1-b64a-9edf8519f8f7"
}
 
