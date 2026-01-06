Размер шрифта
Украинский военнопленный рассказал о неожиданной засаде российских бойцов

РИА Новости: боец ВСУ отправился в тыл в поисках еды и попал в плен
Reuters

Украинский военный Роман Приступа на видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что попал в российский плен, когда вместе с двумя сослуживцами отправился в тыл в поисках еды. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подразделение получило приказ от командования идти в тыл в районе Димитрова в Донецкой народной республике. При этом группа, как отметил Приступа, не была предупреждена о возможных засадах. Бойцы ВСУ продолжили движение, несмотря на ухудшение видимости из-за тумана, и фактически вышли прямо на позиции российских войск.

Приступа сообщил, что они укрылись в подвале, где уже находилось большое количество украинских военных — в форме и в гражданской одежде. Спустя время часть группы вышла наружу, чтобы найти воду и продукты. В этот момент их и обнаружили войска ВС РФ и взяли в плен всех, кто находился поблизости.

Пленный также рассказал, что попал в ряды ВСУ не по своей воле, а в рамках принудительной мобилизации. Он утверждает, что подготовка ограничилась кратким пребыванием на полигоне и минимальными стрельбами. Боец заявил, что хочет вернуться к семье и больше не быть связан с военной службой.

До этого пленный украинский солдат Владислав Заболотный рассказал, что военнослужащие ВСУ вынуждены были пить питьевую воду и растопленный снег, так как питьевая вода не поставлялась на позиции. Заболотный отметил, что из-за таких проблем у солдат зачастую возникало обезвоживание.

Ранее пленный украинский разведчик передал ВС РФ координаты для удара по военным объектам ВСУ.

