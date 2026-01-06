Россиянам рассказали, как на маркетплейсе выявить поддельные БАДы

Вместе с легальными биологически активными добавками (БАД) на маркетплейсах встречаются и поддельные добавки. Выявить легальные БАДы можно только по специальным маркировкам: Data Matrix и «Честный знак», – констатировала в беседе с «Газетой.Ru» коммерческий директор «Озон Фармацевтика» Ольга Ларина.

«На глаз выявить подделку нельзя. Современный контрафакт копирует упаковку и шрифт. Сегодня главный знак качества — уникальный Data Matrix (двумерный матричный штрихкод на каждой пачке и государственная система маркировки «Честный знак». Вы можете отсканировать код в мобильном приложении и сразу увидеть статус: где произведено, куда отгружено, что с серией. «Код не найден» или «Код уже проверялся» — весомый повод отказаться от покупки и сообщить о подозрении в надзорный орган. Это говорит либо о том, что БАД – подделка, либо о том, что он не сертифицирован. В обоих случаях такая добавка может быть опасна для здоровья», — объясняет эксперт.

Тем не менее на внешний вид обратить внимание все же стоит: целостная упаковка, герметичный блистер, чек, все должно быть в идеальном состоянии.

«Второй фильтр на пути к покупке контрафакта — сама площадка. Покупатели чаще идут в интернет-аптеки, но заметную долю заказов удерживают и крупные маркетплейсы. Здесь продажи идут не «со склада маркетплейса», а работа идет по модели витрины с лицензированными партнерами-аптеками и фармацевтическими дистрибьюторами. У интернет-аптеки должна быть действующая лицензия, реквизиты, контакты, понятные правила возврата (для этого надо нажать на кнопку «перейти в магазин»)», – заметила специалист.

Кроме того, на некоторых маркетплейсах существуют специализированные разделы, в которых представлены только лицензированные БАДы.

Ранее были названы препараты, которые могут помочь при тяжести в животе.