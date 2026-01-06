Размер шрифта
В Новороссийске микроавтобус с людьми опрокинулся в жестком ДТП, есть пострадавшие

Mash: микроавтобус столкнулся с автоцистерной в Новороссийске
Телеграм-канал «Kub Mash»

В Новороссийске люди пострадали в серьезном ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Микроавтобус столкнулся с автоцистерной в Новороссийске. Пострадали пять человек. От удара «Мерседес» опрокинулся на бок», — говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что автомобили получили повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части. На место столкновения прибыли правоохранители и спасательные службы. По данным канала, медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в серьезном ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть. Также заметно, что на место прибыли оперативные службы города.

Ранее появились кадры с места серьезного ДТП в Сочи, на месте реанимация.

