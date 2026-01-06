Прокуратура: в многоэтажном доме в Твери произошел взрыв газа

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в Твери

Прокуратура Пролетарского района Твери начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Сегодня ночью в одной из квартир многоквартирного дома на улице Виноградова г. Твери предварительно произошел хлопок бытового газа. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратуры будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. В частности специалисты выяснят, соблюдались ли требования пожарной безопасности.

4 января в многоэтажном доме в Первоуральске произошел взрыв газа, начался пожар. После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Возможной причиной возгорания специалисты назвали «хлопок бытового газа». Предварительно, пострадали трое взрослых: хозяйка квартиры получила ожоги, у двух ее соседок выявили отравление угарным газом.

Ранее в Белгородской области взрыв газа полностью разрушил частный дом.