Двое мужчин подожгли фейерверки в магазине, чтобы незаметно украсть игровой джойстик

В Польше мужчины совершили кражу из магазина электроники с помощью фейерверка

В Польше воры использовали фейерверки, чтобы совершить магазинную кражу. Об этом сообщили в полиции Щецина.

Инцидент произошел в канун Нового года в местном торговом комплексе. Двое мужчин в возрасте 44 и 33 лет пришли в магазин электроники и бытовой техники с целью грабежа.

Пытаясь отвлечь внимание сотрудников и покупателей, они запустили фейерверки в отделе с холодильниками, а затем похитили игровой контроллер стоимостью 119 злотых (2684 рублей — прим. ред.) и скрылись на автомобиле. Их арестовали на следующий день.

Мужчинам предъявлены обвинения в краже при отягчающих обстоятельствах, уничтожении имущества и создании непосредственной угрозы жизни или здоровью. Подозреваемым запретили покидать страну. Один из них ранее был судим за имущественные преступления. Расследование продолжается.

