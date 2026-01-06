Размер шрифта
В России подешевели все овощи «борщевого набора» в 2025 году

ТАСС: стоимость овощей для борща снизилась на фоне хорошего урожая
Shutterstock

В России в 2025 году снизилась стоимость всех овощей, входящих в так называемый «борщевой набор». Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Он пояснил, что падение цен стало возможным благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен на рынке. По данным ассоциации на 15 декабря, больше всего подешевели капуста — на 27,7% и картофель — на 24,2%. Лук снизился в цене на 18%, свекла — на 15,2%, а морковь — на 9%.

До этого депутаты Госдумы от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» предложили стандартизировать ценники на однотипные продукты питания в магазинах России. Согласно пояснительной записке в законопроекте, стоимость весовых товаров в магазинах, например сыров, фруктов, овощей и конфет, указывается по-разному.

Цена может быть указана как за килограмм, так и за 100 грамм. В связи с этим потребителю сложно выбрать более выгодное предложение, из-за чего он может совершить необоснованные траты, подчеркнули парламентарии.

Ранее в России резко подорожал чай.

