За ударами на резиденцию президента России Владимира Путина и кафе в Херсонской области стоит Запад. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов на YouTube-канале.

«Очевидно, что западные спецслужбы координируют и управляют людьми из СБУ и ГУР в Киеве. Так что они террористы в чистом виде. Они не умеют воевать. Они прячутся за своим, за своим посредником, которым выступает Украина», — сказал он.

Кроме того, Мартьянов заявил о запредельном уровне русофобии в рядах западной разведки.

Украинские беспилотники попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. В РФ действия Украины назвали террористическим актом и пообещали «недипломатический» ответ. При этом Киев отрицает свою причастность к нападению, называя обвинения ложью ради срыва мирных переговоров.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января не удалось спасти 29 человек, пострадали десятки. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский лично участвовал в планировании атаки на резиденцию Путина.