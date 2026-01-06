Размер шрифта
Певица Екатерина Семенова отказалась сотрудничать с Долиной

Певица Екатерина Семенова призналась, что не хочет работать с Долиной
Певица Екатерина Семенова рассказала в беседе с NEWS.ru, что перестала сотрудничать с народной артисткой России Ларисой Долиной.

Семенова написала для Долиной несколько композиций – «Глупое зеркало» и «Ты мне жизнь задолжал». Артистка объяснила, что не сходится взглядами с коллегой.

«Конечно, это было круто — мои песни спела сама Долина. Но она входит в ряд людей для меня, о которых не хочется рассказывать анекдоты. Несовпадение характеров, мировоззрений», — поделилась Семенова.

Певица добавила, что сейчас отдает свои произведения людям, которых любит.

Семенова известна по хитам «Подруги замужем давно», «На минутку», «Школьница», «Любовь прекрасна и грустна» и «Последнее танго». Она работала с такими артистами, как Алена Апина, Светлана Лазарева, Тамара Гвердцители, Алика Смехова, Светлана Разина, Юлиан, Владимир Маркин, Ксения Георгиади.

В декабре 2024 года Екатерина Семенова призналась, что строитель украл у нее большую сумму денег и драгоценности. По словам певицы, мошенник своровал €1500 (около 159,4 тысячи рублей по курсу того времени, «Газета.Ru»), $2 тысячи (198,8 тысячи рублей) и 70 тысяч рублей. В сумме артистка лишилась 428,2 тысячи рублей и практически всех драгоценностей.

Ранее стало известно, что Долина не освободила квартиру в Хамовниках 5 января.

