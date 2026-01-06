В Белом доме усомнились в законности прав Дании на Гренландию

Заместитель руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивен Миллер прокомментировал пост своей супруги, в котором Гренландия была изображена в цветах американского флага. В эфире CNN он пояснил, что это отражает отношение Вашингтона к острову, которое было обозначено с начала президентского срока Дональда Трампа.

Кроме того, он усомнился в правах Дании на Гренландию, отметив, что на данный момент главный вопрос, «каким правом Дания утверждает контроль над Гренландией как колонией Дании».

«Соединенные Штаты являются державой НАТО. Для обеспечения безопасности Арктического региона, защиты интересов НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов», — заявил он в эфире.

4 января супруга Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «скоро», тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Дональд Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп после победы на президентских выборах в США вновь поднял эту тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подчеркнули, что остров не продается.

Ранее в Госдуме назвали поведение властей США «нездоровой эйфорией».