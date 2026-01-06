Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Уфе 18-летний водитель Lada разбил несколько авто в массовом ДТП

В Уфе 18-летний водитель Lada Priora спровоцировал массовую аварию
Телеграм-канал «Башкирия Online»

В Уфе 18-летний водитель Lada Priora устроил массовую аварию и разбил несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Уфе 18-летний водитель за рулем «Лады Приоры» спровоцировал массовое ДТП. Двигаясь по проспекту Октября, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan. От удара Renault отбросило на Kia Rio. Цепная реакция продолжилась: Kia столкнулась со Skoda Rapid, Mazda CX-5 и Toyota Land Cruiser Prado, — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате аварии автомобили получили повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в ДТП пострадала 51-летняя пассажирка Renault, прибывшие медики госпитализировали женщину с травмами. По факту происхождения начато административное расследование.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в серьезном ДТП.

Ранее в Новороссийске микроавтобус с людьми опрокинулся в жестком ДТП.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567433_rnd_7",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Банки блокируют перевод: почему так происходит и как этого избежать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+