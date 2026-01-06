В Уфе 18-летний водитель Lada разбил несколько авто в массовом ДТП

В Уфе 18-летний водитель Lada Priora устроил массовую аварию и разбил несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Уфе 18-летний водитель за рулем «Лады Приоры» спровоцировал массовое ДТП. Двигаясь по проспекту Октября, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan. От удара Renault отбросило на Kia Rio. Цепная реакция продолжилась: Kia столкнулась со Skoda Rapid, Mazda CX-5 и Toyota Land Cruiser Prado, — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате аварии автомобили получили повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в ДТП пострадала 51-летняя пассажирка Renault, прибывшие медики госпитализировали женщину с травмами. По факту происхождения начато административное расследование.

