В США рассказали, как датское правительство относится к угрозам Трампа

Детское правительство воспринимает угрозы президента США Дональда Трампа о захвате острова всерьез, а не «просто как риторику или тактику ведения переговоров». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, датское правительство действительно обеспокоено и воспринимает угрозы Трампа всерьез, а не просто как риторику или тактику ведения переговоров», — пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что публичные заявления датских политиков отражают эту обеспокоенность. И правительство Дании «неохотно» делает публичные заявления, «чтобы избежать обострения напряженности».

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп отметил, что Гренландия необходима США для своей обороны, а также для обороны ЕС. Замглавы администрации США Стивен Миллер подчеркнул, что США не уверены в легитимности контроля Дании над Гренландией.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что «если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО», то это станет крахом для альянса. А премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что нынешняя риторика властей США «абсолютно неприемлема», «неправильна» и «неуважительна». Еврокомиссия поддержала суверенитет и территориальную целостность Дании.

Издание Politico же написало, что США могут попытаться провести операцию, которая позволит установить контроль над Гренландией, до 4 июля.

Ранее в США заявили о последствиях атаки на Гренландию для НАТО и ЕС.