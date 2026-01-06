Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Новости политики

В США рассказали, как датское правительство относится к угрозам Трампа

Bloomberg: правительство Дании всерьез воспринимает угрозы Трампа
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Детское правительство воспринимает угрозы президента США Дональда Трампа о захвате острова всерьез, а не «просто как риторику или тактику ведения переговоров». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, датское правительство действительно обеспокоено и воспринимает угрозы Трампа всерьез, а не просто как риторику или тактику ведения переговоров», — пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что публичные заявления датских политиков отражают эту обеспокоенность. И правительство Дании «неохотно» делает публичные заявления, «чтобы избежать обострения напряженности».

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп отметил, что Гренландия необходима США для своей обороны, а также для обороны ЕС. Замглавы администрации США Стивен Миллер подчеркнул, что США не уверены в легитимности контроля Дании над Гренландией.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что «если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО», то это станет крахом для альянса. А премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что нынешняя риторика властей США «абсолютно неприемлема», «неправильна» и «неуважительна». Еврокомиссия поддержала суверенитет и территориальную целостность Дании.

Издание Politico же написало, что США могут попытаться провести операцию, которая позволит установить контроль над Гренландией, до 4 июля.

Ранее в США заявили о последствиях атаки на Гренландию для НАТО и ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567511_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Банки блокируют перевод: почему так происходит и как этого избежать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+