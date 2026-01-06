Россиянам рассказали, как понять, что за ними следят

Профессиональная слежка редко выглядит эффектно и чаще всего остается незаметной, однако именно это делает ее потенциально опасной. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель детективного агентства Grosman Investigations, частный детектив Егор Гросман. Он рассказал, как распознать слежку.

«Одним из основных признаков возможного наблюдения является повторяемость. Если один и тот же человек или автомобиль несколько раз появляется в поле зрения в разных местах и в разное время, это может быть не случайностью. Особенно настораживает ситуация, когда предполагаемый наблюдатель исчезает после резкой смены маршрута или неожиданной остановки. Еще один признак — сбор информации через окружение. Речь идет о неожиданных вопросах со стороны соседей, коллег или новых знакомых, которые проявляют повышенный интерес к распорядку дня, поездкам или финансовым делам», — отметил Гросман.

По его словам, в подобных случаях может использоваться так называемая контактная разведка, когда данные получают не напрямую, а через третьих лиц.

Отдельное внимание эксперт посоветовал уделять техническим сигналам. Быстро разряжающийся телефон, посторонние шумы во время разговоров, а также необычная активность в мессенджерах или электронной почте могут указывать на цифровое наблюдение, предупредил Гросман. По его словам, при этом современные схемы слежки все чаще начинаются именно с цифровой среды, а не с физического присутствия.

Ощущение, что за человеком следят, не всегда означает реальную угрозу, констатировал Гросман. Однако он призвал не игнорировать подобные сигналы. Эксперт рекомендовал сохранять спокойствие и фиксировать конкретные факты — даты, места и повторяющиеся детали, избегая эмоциональных выводов. Также он не советует делиться подозрениями с малознакомыми людьми и пытаться самостоятельно выявить возможного наблюдателя.

Специалист отметил, что если слежка действительно ведется, она неизбежно оставляет следы, и своевременное внимание к деталям помогает сохранить контроль над ситуацией.

