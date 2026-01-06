Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Россиянам рассказали, как понять, что за ними следят

Детектив Гросман: признак возможной слежки — повторяемость деталей
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Профессиональная слежка редко выглядит эффектно и чаще всего остается незаметной, однако именно это делает ее потенциально опасной. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель детективного агентства Grosman Investigations, частный детектив Егор Гросман. Он рассказал, как распознать слежку.

«Одним из основных признаков возможного наблюдения является повторяемость. Если один и тот же человек или автомобиль несколько раз появляется в поле зрения в разных местах и в разное время, это может быть не случайностью. Особенно настораживает ситуация, когда предполагаемый наблюдатель исчезает после резкой смены маршрута или неожиданной остановки. Еще один признак — сбор информации через окружение. Речь идет о неожиданных вопросах со стороны соседей, коллег или новых знакомых, которые проявляют повышенный интерес к распорядку дня, поездкам или финансовым делам», — отметил Гросман.

По его словам, в подобных случаях может использоваться так называемая контактная разведка, когда данные получают не напрямую, а через третьих лиц.
Отдельное внимание эксперт посоветовал уделять техническим сигналам. Быстро разряжающийся телефон, посторонние шумы во время разговоров, а также необычная активность в мессенджерах или электронной почте могут указывать на цифровое наблюдение, предупредил Гросман. По его словам, при этом современные схемы слежки все чаще начинаются именно с цифровой среды, а не с физического присутствия.

Ощущение, что за человеком следят, не всегда означает реальную угрозу, констатировал Гросман. Однако он призвал не игнорировать подобные сигналы. Эксперт рекомендовал сохранять спокойствие и фиксировать конкретные факты — даты, места и повторяющиеся детали, избегая эмоциональных выводов. Также он не советует делиться подозрениями с малознакомыми людьми и пытаться самостоятельно выявить возможного наблюдателя.

Специалист отметил, что если слежка действительно ведется, она неизбежно оставляет следы, и своевременное внимание к деталям помогает сохранить контроль над ситуацией.

Ранее россиян предупредили о наказании за подглядывание за соседями.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529861_rnd_7",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
 
Теперь вы знаете
Банки блокируют перевод: почему так происходит и как этого избежать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+