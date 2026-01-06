Размер шрифта
В Госдуме пообещали россиянам семь сокращенных недель и ни одной шестидневки

Депутат Стенякина: в 2026 году россиян ждет семь сокращенных рабочих недель
В 2026 году жителей России ждет семь сокращенных рабочих недель и ни одной шестидневной. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с ТАСС.

По ее словам, такой график связан с праздниками. Например, в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 число в честь Дня защитника Отечества. В связи с чем рабочая неделя продлиться четыре дня — с 25 по 27 февраля, пояснила она.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается с 10 по 13 марта. В честь Международного женского дня 8 марта объявлено выходным. Далее россияне будут меньше работать в преддверии, а также после Дня Победы: с 27 по 30 апреля и с 12 по 15 мая.

Четыре рабочих дня — с 8 по 11 июня — будут накануне Дня России 12 июня, который также объявлен праздничным выходным днем. Кроме того, россияне не будут работать 4 ноября в День народного единства и 31 декабря, уточнила Стенякина.

Депутат подытожила, что в наступившем году количество рабочих дней составит 247, выходных и праздничных — 118.

До этого сообщалось, что январь 2026 года станет для россиян самым коротким рабочим месяцем. Ожидается всего три полноценные рабочие недели по пять дней. В итоге россияне отработают в январе всего 15 дней.

Ранее психолог заявил, что длинные выходные для россиян превращаются в бытовую пьянку.

