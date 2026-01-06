Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь солдат, освобождавших Курскую область

Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь участников СВО из КНДР
Виталий Аньков/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын 5 января посетил стройку Мемориального музея в честь военнослужащих Корейской народной армии, которые принимали участие в освобождении Курской области. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

По информации агентства, глава государства выразил благодарность воинам-строителям за их самоотверженный труд и стремление обеспечить высокое качество всех этапов строительства. Вместе с военными он принял участие в посадке дерева на территории музея.

Ким Чен Ын отметил, что подвиги участников боевых действий в «священной войне за справедливость и достоинство» станут прочным фундаментом для могущества страны и будут вдохновлять патриотизм в сердцах граждан. Он охарактеризовал Мемориальный музей как «кристалл вечной благодарности и уважения партии и народа» к военнослужащим, а также как монумент, символизирующий доблесть корейских солдат.

Лидер КНДР отдал дань памяти павшим и подчеркнул, что армия, чьи бойцы демонстрируют полную преданность приказам партии, не может быть побеждена. По информации агентства, он также дал указания по дальнейшему строительству музея, начавшегося в октябре 2025 года, и сфотографировался с офицерами и солдатами, участвующими в возведении объекта.

Ранее в Британии испугались дружбы России и КНДР.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567223_rnd_2",
    "video_id": "record::b5927bb8-e98d-41a6-bf9d-5ac7f466df66"
}
 
Теперь вы знаете
Банки блокируют перевод: почему так происходит и как этого избежать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+