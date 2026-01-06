Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь солдат, освобождавших Курскую область

Лидер КНДР Ким Чен Ын 5 января посетил стройку Мемориального музея в честь военнослужащих Корейской народной армии, которые принимали участие в освобождении Курской области. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

По информации агентства, глава государства выразил благодарность воинам-строителям за их самоотверженный труд и стремление обеспечить высокое качество всех этапов строительства. Вместе с военными он принял участие в посадке дерева на территории музея.

Ким Чен Ын отметил, что подвиги участников боевых действий в «священной войне за справедливость и достоинство» станут прочным фундаментом для могущества страны и будут вдохновлять патриотизм в сердцах граждан. Он охарактеризовал Мемориальный музей как «кристалл вечной благодарности и уважения партии и народа» к военнослужащим, а также как монумент, символизирующий доблесть корейских солдат.

Лидер КНДР отдал дань памяти павшим и подчеркнул, что армия, чьи бойцы демонстрируют полную преданность приказам партии, не может быть побеждена. По информации агентства, он также дал указания по дальнейшему строительству музея, начавшегося в октябре 2025 года, и сфотографировался с офицерами и солдатами, участвующими в возведении объекта.

